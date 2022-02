Intel Alder Lake, arriva anche il modding: ecco l'IHS in rame che abbatte il calore

Nel corso della nostra recensione di Intel Alder Lake, abbiamo evidenziato le incredibili potenzialità dell'architettura ibrida sia in termini di performance che di bilanciamento energetico. Come migliorare ulteriormente, quindi? Col modding.

Tutto parte dalla già nota pratica di delid. Si tratta di un processo che consiste nella rimozione dell'heatspreader dal processore, ovvero la piastra metallica su cui si applica il composto termoconduttivo. Solitamente, ci si avvale del delid per sostituire la pasta termica applicata dal produttore tra il die e l'heatspreader e migliorare, di conseguenza, il trasferimento di calore tra le due interfacce tramite l'applicazione di metallo liquido.

In questo caso specifico, invece, parliamo di delid per un altro motivo. Infatti, RockItCool ha prodotto il cosiddetto Copper IHS Kit, una piastra che va a sostituire l'originale attraverso un heatspreader completamente in rame, appositamente disegnato per Alder Lake e lavorato tramite CNC.

Rispetto all'originale, il prodotto di RockItCool aumenta la superficie di scambio del 9,5% rispetto all'IHS di Intel, oltre a cambiare il materiale di cui è composto. Stando a quanto riportato dal produttore, l'IHS in rame potrebbe abbattere le temperature con una riduzione fino a 15 °C.

Ricordiamo che tale pratica è piuttosto invasiva e che comporta l'invalidazione della garanzia. Ciononostante, se condotto con attenzione, il delid può portare a grosse soddisfazioni. Infatti, vi lasciamo agli splendidi scatti di Rocket Lake dopo il delid.