Intel Alder Lake, attenzione: nuovo driver causa un fastidioso bug su Chrome e Edge

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di alcuni problemi di prestazioni per le CPU Intel causati da Microsoft Defender, spiegandovi anche come risolverli. Intanto, però, sembra essere emerso un bug di alcuni driver grafici Intel che causerebbe un fastidioso lag su browser basati su Chromium come Chrome ed Edge.

In particolare, il problema riguarderebbe i PC che montano una CPU Alder Lake con GPU integrata UHD Graphics 770. Secondo Intel, i modi migliori per risolvere il problema, che causa un lag molto pronunciato sui browser di Microsoft e Google, sono l'aggiornamento del software e dei driver, il passaggio ad un SSD (per le configurazioni che ancora non lo utilizzano) e la modifica di alcune impostazioni del PC.

Sul sito web di Intel possiamo leggere che "dei recenti driver per le Intel UHD Graphics 770 montate sugli Intel Core di dodicesima generazione causano un pronunciato lag dei browser Edge e Chrome". La spiegazione continua dicendo che "i browser si comportano come se fossero semi-bloccati, con un ritardo tra click e risposta di due secondi e ulteriori ritardi nello scorrimento delle pagine web. Il problema può replicarsi aprendo più schede al contempo ed effettuando lo scrolling su ciascuna, oppure cliccando in più punti e usando un hard disk".

Dunque, Intel raccomanda ai suoi utenti di aggiornare sia Chrome che Edge all'ultima versione disponibile e di controllare che non ci siano nuovi update per Windows 11 in attesa di essere installati. Poi, l'azienda consiglia di installare l'ultima versione del driver grafico Intel per le UHD Graphics 770, di disabilitare l'accelerazione hardware nel browser ed eventualmente di passare ad un SSD per la propria build.

Benché si tratti di un bug piuttosto fastidioso, va anche detto che esso non crea problemi profondi al sistema operativo o ai dati dell'utente, perciò si tratta in ultima battuta di un problema innocuo. Qualche mese fa, invece, era emerso che le CPU Alder Lake di Intel si piegavano in alcuni casi: anche in quell'occasione, il problema hardware si era verificato essere del tutto innocuo.