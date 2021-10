Intel Alder Lake, il nuovo best buy è l'i5-12400? Ecco gli ottimi benchmark

La chiacchieratissima dodicesima generazione ha già da tempo iniziato a darci qualche assaggio delle sue potenzialità. Abbiamo, infatti, già dato un'occhiata ai benchmark dell'i7-12700K e all'incredibile primato dell'i9-12900K sul Ryzen 9 5950X. Oggi, invece, tocca alla fascia media.

Non è un mistero che Intel negli ultimi anni abbia fornito delle alternative ottime nei segmenti più economici del mercato. In particolar modo, durante la crisi dei semiconduttori dovuta alla pandemia gli i5 di decima generazione sono stati cruciali per chi era alla ricerca di configurazioni economiche e performanti.

Per questo motivo, le prestazioni dell'Intel Core i5-12400 appena trapelate rappresentano un nodo cruciale per la prossima generazione. Le immagini arrivano direttamente da Bilibili, fonte inesauribile di questo genere di leak, soprattutto nell'ultimo periodo.

I benchmark pubblicati vengono da CPU-Z, AIDA64 e Cinebench R20. Nel primo test, il 12400 ottiene 681.7 punti in Single Thread, mentre in modalità Multi Thread siamo nei termini dei 4983.8 punti. Anche Cinebench R20 conferma delle ottime potenzialità pari a 659 punti in modalità Single Core, superiore a praticamente tutte le offerte AMD Ryzen di Serie 5000. Nelle attività Multi-Thread, invece, siamo su ottime performance, superiori però solo al 5600X.

AIDA64 mette in luce altri aspetti di questo interessante processore, ovvero la stabilità complessiva, la temperatura e il consumo energetico. In questo contesto, il 12400 riesce a mantenersi entro i 60 °C e 78.5W. Insomma, il quadro che si va stagliando è quello di un vero e proprio re della fascia media.