Intel Alder Lake: come e perché è stato introdotto il blocco dei Blu-Ray? La spiegazione

Le CPU Intel Alder Lake sono state presentate lo scorso ottobre, e hanno fin da subito convinto i fan, facendo riscontrare ottimi risultati di mercato. Tuttavia, i processori Intel sembrano avere problemi nella gestione dei DRM, tanto che ci sono voluti mesi per renderle compatibili con tutti i sistemi di gestione dei DRM per diversi videogiochi.

Dopo aver risolto i problemi di compatibilità con i videogiochi in digitale, poi, è stato confermato dalla stessa Intel che le CPU Intel Alder Lake non supportano i Blu-Ray coperti da DRM e che, allo stesso modo, questi ultimi non funzionano nemmeno sulle CPU Rocket Lake di undicesima generazione, uscite a fine 2020.

Il motivo dell’incompatibilità, secondo quanto riporta il portale tedesco Heise.de, è che le CPU Intel riconoscono delle vulnerabilità nei Blu-Ray, anche laddove esse non sono presenti: ciò dipende dal pensionamento, fortemente voluto dalla casa di Santa Clara e implementato negli scorsi giorni, della tecnologia Software Guard eXtension, o SGX, che però rimane ancora supportata dalle CPU Intel Core dalla sesta alla decima generazione.

Accanto alla tecnologia SGX, Intel ha pensionato anche altre tecnologie necessarie per i Blu-Ray, come l’Advanced Access Content System 2.0, o AACS 2.0, e l’High Bandwidth Digital Content Protection 2.2, o HDCP 2.2, che sono necessari per i controlli preliminare sui DRM del Blu-Ray, necessari per il corretto avvio del disco.

Senza questi ultimi, dunque, nessun Blu-Ray può essere attivato dal computer. Spiegato il come Intel abbia bloccato il supporto ai Blu-Ray con DRM per i suoi processori più recenti, rimangono ancora da chiarire le ragioni alla base di questa scelta. Intel, infatti, non ha spiegato il motivo del pensionamento di SGX, di AACS 2.0 e di HDCP 2.2, ma Heise.de specula che ciò sia dovuto all’individuazione di alcune falle di sicurezza in una o più di queste tecnologie, oppure al fatto che l’azienda di Santa Clara ritenga in generale i Blu-Ray poco sicuri.

Al momento, l’inserimento di un Blu-Ray con DRM in un PC dotato di CPU Alder Lake o Rocket Lake porta alla mancata lettura del disco da parte del computer, creando non pochi disagi ai fan che utilizzano i propri PC per guardare film e serie TV in Blu-Ray, che ora dovranno ricorrere allo streaming o comprare un lettore Blu-Ray dedicato da collegare direttamente al monitor del PC.