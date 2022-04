Intel Alder Lake: le CPU tendono a piegarsi, ma per Intel non è un problema

Ad un paio di settimane dal lancio dell'Intel Core i9-12900KS, Intel è tornata a parlare di uno dei problemi che sembrano affliggere le CPU Alder Lake: i processori di nuova generazione dell'azienda di Santa Clara, infatti, sono noti per piegarsi e curvarsi quando vengono posti nel socket della scheda madre.

I casi di piegamento dovrebbero dipendere dal design allungato delle CPU Alder Lake e dal loro sistema di "allacciamento" al socket della scheda madre. Il problema principale di questo processo di piegatura e curvatura delle CPU, che per la maggior parte degli utenti potrebbe tranquillamente passare inosservato, è che esso riduce la capacità di raffreddamento della CPU, rimpicciolendo l'area di contatto con il sistema di raffreddamento e causando, in alcune situazioni, un aumento della temperatura fino a 5°C.

Per cercare di ridurre o di evitare il problema, diversi appassionati di tecnologia hanno cercato di moddare le CPU o i socket delle loro schede madri, spesso con soluzioni piuttosto creative e complesse che, una volta replicate dagli utenti meno esperti, potrebbero causare serissimi danni al processore e al PC.

Per questo, Intel ha commentato la vicenda spiegando che il problema in realtà non è affatto grave, tanto da risultare quasi impercettibile per l'utente medio. L'azienda, poi, ha aggiunto che modificare il socket ha la controindicazione di invalidare la garanzia del processore, perciò si tratta di un'operazione decisamente sconsigliata.

L'azienda ha spiegato, ai microfoni di Tom's Hardware, che "i nostri dati interni mostrano che gli IHS (Integrated Heat Spreader) dei nostri processori desktop di dodicesima generazione potrebbe soffrire di una leggere deviazione dopo l'installazione in un socket. Una deformazione così ridotta rientra nelle nostre aspettative e non modifica le performance e le specifiche della CPU. Raccomandiamo fortemente di non effettuare alcuna modifica al socket [...]. Queste modifiche potrebbero cancellare la garanzia del prodotto".

Insomma, Intel ha preso atto dell'esistenza del problema di piegatura delle CPU Alder Lake, ma ha anche spiegato che si tratta di un problema minore e privo di conseguenze per la maggioranza degli utenti. Tuttavia, l'azienda ha anche dichiarato di "stare investigando la situazione" e che "fornirà altre indicazioni sulle più appropriate soluzioni" da adottare per evitare il problema.