Intel Alder Lake, la gamma di CPU ibride arriverà verso Halloween 2021?

La serie di CPU desktop Intel Alder Lake torna a essere protagonista delle indiscrezioni di mercato: una nuova tip lanciata su Twitter parla infatti di un sempre più probabile lancio della gamma di processori ibridi attorno ad Halloween 2021, ovvero tra fine ottobre e inizio novembre, ma con altre novità finora mai discusse dai tipster.

Secondo lo YouTuber Moore's Law is Dead, la serie Alder Lake di dodicesima generazione basata su nodo SuperFin a 10 nanometri dovrebbe giungere con il suo design ibrido big.LITTLE nel “periodo più spaventoso dell’anno” in quanto Intel sarebbe ancora all’opera sia per ottimizzare il nuovissimo approccio ibrido che combina due architetture nello stesso chip, sia per migliorare la nuova piattaforma serie 600.

Quest’ultima in particolare dovrebbe presentare, come già sentito con i rumor più recenti riguardo Alder Lake, il socket LGA 1700 assieme al supporto alla RAM DDR5 e a PCIe 5.0 su schede madri completamente rinnovate appositamente per queste CPU.

Ma non ci si ferma qui, perché nei mesi che ci separano dalla presentazione dei processori Intel sembra avere intenzione di lavorare assieme a Microsoft per ottimizzare le prestazioni delle CPU Alder Lake nella prossima build 21H2 o Sun Valley del sistema operativo Windows 10 che, tra l’altro, uscirà proprio nello stesso periodo dei processori ibridi. Insomma, sempre prendendo questi rumor con le pinze possiamo dire che il mese di ottobre si preannuncia particolarmente interessante per gli appassionati di computer!

Intanto Intel sta continuando a lavorare anche sulla scheda video Intel Xe-HPG DG2, di cui recentemente Raja Koduri ha mostrato in foto il primo modello da 512 Execution Unit.