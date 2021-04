Intel Alder Lake: la gamma di CPU ibride ha un nuovo, possibile periodo di lancio

Intel a marzo ha lanciato la gamma di processori Rocket Lake di undicesima generazione, ora è il momento di muovere lo sguardo verso la serie di CPU ibride Alder Lake, di cui recentemente è trapelata una possibile data di lancio sul mercato grazie a una roadmap presumibilmente diffusa dalla stessa società statunitense.

L’utente HXL o 9550pro ha diffuso tramite Twitter una fotografia presumibilmente scattata durante un evento live tenuto dalla stessa Intel, nel corso del quale l’azienda avrebbe parlato dei prodotti per workstation in arrivo sul mercato suddivisi in "Expert WS", "Mainstream WS" e "Entry WS". Le prime e le seconde non sono di particolare interesse per il pubblico che lavora su build desktop base o da gaming, mentre tra le terze appaiono proprio la serie Rocket Lake uscita il mese scorso e le nuove Alder Lake attese, invece, per un lancio nel Q3 2021.

Non mancano anche altri dettagli, seppure un po’ confusi, riguardo la piattaforma: si parlerebbe del chipset Intel W680, CPU da 35, 65 e 125W con un massimo di 16 core, 20 linee PCIe e socket LGA 1700. Il terzo trimestre di quest’anno, nello specifico il mese di settembre, era già stato dato per plausibile periodo di lancio da diverse indiscrezioni. Tra i tipster appassionati del mondo Intel e delle CPU in generale, quindi, si sta facendo sempre più insistente questa possibilità.

Nel mese di febbraio, ricordiamo, su Geekbench era apparsa una delle prime CPU Intel Alder Lake mostrando le sue prestazioni alla pari con la CPU top di gamma Intel Core i9-10900K.