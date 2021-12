Intel Alder Lake, i5-1250P per laptop più potente di i7-11800H? Ecco i benchmark

Dopo aver scoperto le possibili performance di Intel Core i7-12700H, una delle soluzioni notebook più attese dagli appassionati, nelle scorse ore sono apparsi in rete i presunti punteggi di benchmark del piccolo Intel Core i5-1250P. Ecco come dovrebbe cavarsela.

Della bontà della fascia media di Intel Alder Lake abbiamo già abbondantemente discusso nel corso della nostra recensione di Intel Core i5-12600K, sbalorditivo processore mid-range per il segmento desktop prodotto dal colosso blu per la sua dodicesima generazione, la prima con la cosiddetta architettura ibrida, vale a dire con Core eterogenei.

Ebbene, coerentemente con quanto espresso dal fratello maggiore, anche questa soluzione per notebook non sembra cavarsela male, soprattutto in contrapposizione con l'undicesima generazione.

Stando alle immagini, il nuovo processore sarebbe stato avvistato all'interno di un notebook MSI Prestige 14, dove non sembra cavarsela affatto male. Con 1611 punti in Single Core e 8789 in Multi Core su Geekbench, lo spunto sarebbe addirittura del 10% in più rispetto ai valori di repertorio raggiunti dall'i7-11800H.

Il nuovo 1250P dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del CES 2022 all'interno della lineup Alder Lake-P, sottofamiglia che dovrebbe a sua volta sdoppiarsi nei processori a 28W, riconoscibili dalla desinenza -P, e nelle soluzioni H45, di cui farà parte anche l'Intel Core i7-12700H.