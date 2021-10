Intel Alder Lake, ecco l'i5-12600K: oltre il 40% più veloce del Ryzen 5 5600X

Da qualche giorno, in rete cominciano ad apparire i primi unboxing di Alder Lake, nonostante i processori Intel di dodicesima generazione non siano stati ancora presentati ufficialmente. Nel frattempo, continuano a emergere dettagli e benchmark dei modelli già in mano agli utenti.

Nelle scorse settimane abbiamo già avuto modo di coprire parzialmente la fascia media con i presunti benchmark di Intel Core i5 12400 e la fascia alta con quelli di i7-12700K e i9-12900K.

In mezzo a questi due schieramenti, mancava all'appello proprio l'Intel Core i5-12600K, terzo e ultimo con moltiplicatore sbloccato e al contempo testa di serie della fascia media, il tutto, come sempre, salvo smentite.

Per fortuna, in nostro aiuto arrivano i test preliminari condotti da HXL e APISAK e poi pubblicati direttamente su Twitter. Come si evince dagli screenshot dei due utenti, i benchmark eseguiti su CPU-Z mostrano risultati discordanti, evidentemente eseguiti con e senza overclock.

I test di HXL mostrano, infatti, un punteggio di 746.2 nelle operazioni in Single-Thread. In modalità Multi-Thread, invece, l'i5 in mano al leaker raggiunge i 7058.1 punti.

Passando invece alle immagini catturate da APISAK, sebbene i risultati siano stati parzialmente sfocati, in Single-Thread il processore raggiunge un punteggio nell'ordine dei 790 punti o superiore. Nelle operazioni eseguite in modalità Multi-Thread il risultato sarebbe, invece, superiore ai 7200 punti.

Tenendo in considerazione solo i punteggi in chiaro, quindi i più bassi, appare evidente come si tratti di un processore in grado di primeggiare tranquillamente nelle operazioni Single-Thread anche contro i mostri sacri di Intel delle passate generazioni. Come riferimento, suggeriamo di dare un'occhiata ai punteggi riportati nella nostra recensione della CPU Intel Core i9 11900K.

Il primato nelle operazioni Single-Thread si estende, ovviamente, anche alle migliori proposte dell'agguerrito top di gamma di AMD, il Ryzen 9 5950X.

Com'era lecito aspettarsi, però, nelle operazioni Multi Core le gerarchie sono decisamente differenti, con un primato ancora saldamente in mano ai Ryzen 9 di ultima generazione. Il 12600K, in ogni caso, non sfigura, superando agevolmente l'i9-11900K e il Ryzen 7 5800X anche in questo test. Impietoso, invece, il paragone con il Ryzen 5 5600X, con un punteggio superiore di circa il 24% in Single-Thread e di oltre il 40% in Multi-Thread.