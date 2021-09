Intel Alder Lake si mostra nei possibili prezzi europei: quanto costeranno le nuove CPU?

Se una settimana fa sono trapelate nuove informazioni su Intel Core i9-12900K, processore top di gamma della serie Intel Alder Lake, nelle ultime ore vari rivenditori europei hanno pubblicato in anticipo i prezzi preliminari dei principali modelli della gamma. Vediamo quanto potrebbero costare, quindi, le CPU Intel di dodicesima generazione.

Grazie a Momomo_US, di cui potete trovare il tweet originale in calce a questa notizia, possiamo dare un’occhiata ai possibili prezzi che, ricordiamo, essere comunque molto probabilmente gonfiati rispetto alle cifre retail ufficiali. In altre parole, possiamo già aspettarci un certo calo al lancio definitivo delle CPU Alder Lake.

Chiarito questo dettaglio, notiamo subito come la tendenza generale sia quella di un lieve calo nei prezzi rispetto ai chip di undicesima e decima generazione, nonostante ci sia ovviamente un upgrade importante lato performance. Partendo dalla CPU Intel Core i9-12900K, dotata di 16 core e 24 thread, essa è indicata a un prezzo medio di 710 Euro IVA inclusa, mentre la variante KF (con una iGPU disabilitata) viene venduta a 680 Euro circa IVA inclusa.

L'Intel Core i7-12700K, invece, viene elencata a un prezzo medio IVA inclusa pari a 507 Euro circa, mentre la variante KF risulta avere un costo pari a 477 Euro circa; ricordiamo che questo processore della gamma Alder Lake presenta 12 core e 20 thread. Intel Core i5-12600K segue con un prezzo medio di 357 Euro o 327 Euro, sempre IVA inclusa, nel caso della variante KF.

Considerato che i prezzi dovrebbero scendere ulteriormente, Intel sembra davvero intenzionata a proporre prezzi aggressivi per tutti gli ultimi processori in arrivo sul mercato. Insomma, per quanto le suddette cifre vadano prese con le pinze, si tratta di indiscrezioni che lasciano ben sperare ai fan Intel o comunque a tutti coloro che intendono aggiornare il proprio PC Desktop.

Intanto si parla anche di Intel XeSS, tecnica di upsampling della società statunitense che in futuro vedremo giungere nelle nuove GPU Intel.