Intel Alder Lake per notebook: Mega-Leak sulla lineup MSI del 2022

Nella nostra recensione di MSI Raider GE76 ci siamo focalizzati sui grandi punti di forza di questa gamma, tra 4K e Ray Tracing, accompagnati da una configurazione di tutto rispetto che, stando a un incredibile leak, potrebbero essere presto aggiornati.

Il noto tipster momomo_us, infatti, ha scoperto le inserzioni relative a quella che dovrebbe essere la lineup di portatili da gaming di MSI per il 2022, tra cui i modelli Raider GE66, GE76 e Stealth GS66. Tra le specifiche più interessanti, i primi riferimenti a processori Intel Core di dodicesima generazione per laptop, tra cui l'Intel Core i9-12900HK e l'i7-12700H. Quest'ultimo solo recentemente passato sotto i riflettori, proprio per una fuga di benchmark di Intel Core i7-12700H.

Ad accompagnare le nuove CPU ci sarebbero schede video del calibro della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, anche loro particolarmente chiacchierate. I riferimenti, in questo senso, sono alle GPU GN-20-E6 e GN20-E8.

Quanto alla politica dei prezzi, stando alle immagini il prezzo pieno risulta tagliato e in offerta. Considerando il prezzo più basso di ogni modello, il più economico risulta lo Stealth GS66 con i7-12700H e RTX 3070 Ti, offerto a 2691 euro. Il più caro, invece, è il modello MSI Raider GE76 con i9-12900HK, RTX 3080 Ti, 64 GB di RAM e 2TB di spazio a disposizione. Il costo è di 4768 euro.

Al momento, tuttavia, queste informazioni sono ancora da prendere con tutta la cautela del caso.