Intel Alder Lake, le nuove CPU richiederanno più watt di Rocket Lake?

Intel ha da poco ridisegnato la sua scalata verso l'Era Angstrom, una vera e propria roadmap dei processi produttivi che coinvolgerà tutte le nuove generazioni di processori proprietari.

Nel frattempo, in rete è emersa quella che dovrebbe essere la documentazione ufficiale sulle raccomandazioni di alimentazione delle nuove CPU Intel Alder Lake, vale a dire la dodicesima generazione, in arrivo in autunno.

I processori di prossima generazione, la prima con architettura ibrida, stando alla tabella, avranno i seguenti TDP:

165W - Enthusiast

125W - Unlocked

65W - Mainstream

35W - Low-TDP

Come suggerito dalla fonte, particolarmente interessanti sono invece i valori di corrente di picco, apparentemente più elevati rispetto alla scorsa generazione. In particolare, le CPU da 165W avrebbero un valore massimo di 45A, per un consumo teorico di 540W, contro i 480W di Rocket Lake. Allo stesso modo nelle altre sottofamiglie, con i processori da 125W attestati a 39A e dunque 468W, rispetto alla generazione precedente e ai suoi 34A e 408W.

Anche nelle fasce più contenute la situazione non cambia. I processori di dodicesima generazione con un TDP di 65W sarebbero registrati per una corrente di picco di 38.5A, o 462W, con la controparte Rocket Lake ferma a 30A e 360W. Infine, i processori da 35W sono segnati a 20.5A e 246W, contro i 16.5A e 198W delle precedenti generazioni.

Un incremento intergenerazionale generalizzato, nell'ordine del 20% di media, in termini di corrente di picco. Questo però non significa necessariamente che le nuove CPU consumeranno di più rispetto al passato, bensì che a livello PowerLimit 4, una situazione di boost elevatissimo della frequenza della durata di appena 10ms.

Se da un lato non si tratta di consumi medi, dall'altro invece, qualora questi dati venissero in qualche modo confermati, sarà opportuno bilanciare con maggior cautela le proprie componenti e soprattutto il proprio alimentatore in sede di upgrade ad Alder Lake.

