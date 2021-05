Intel Alder Lake, nuovo modello appare su Geekbench: ecco la potenza del design ibrido

Le prime apparizioni dei processori Intel della gamma Alder Lake hanno mostrato dati interessanti lato prestazioni, presumibilmente alla pari con Intel Core i9-10900K. Nelle ultime ore, però, è nel database Geekbench è comparso un altro modello con 14 core e 20 thread, di cui ora sono note le possibili velocità di clock e specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato anche da Wccftech, l’ultima CPU desktop Intel Alder Lake-S testata dagli esperti vedrebbe una configurazione con SKU 6+8, 6 core grandi con architettura Golden Cove per 12 thread e 8 core piccoli con architettura Goldmont per 8 thread. Si parla inoltre di 24 MB di cache L3 e 10 MB di cache L2.

Parlando delle velocità di clock, questo chip presenta una frequenza base pari a 1,40 GHz, mentre il Boost attualmente non è noto in quanto il software stesso di Geekbench non è aggiornato per supportare le CPU ibride Alder Lake e dunque mostra la cifra errata di 27,2 GHz. La piattaforma su cui è stata testata è dotata di 64 GB di memoria DDR5, dunque il suo supporto è praticamente confermato.

Scendendo nel dettaglio delle prestazioni si parla di 1298 punti single-core, alla pari con AMD Ryzen 9 3950X, e 9040 punti multi-core che la rendono quasi alla pari con Ryzen 7 3800XT; il distacco da chip con architettura Zen 3 o da processori Intel Rocket Lake, invece, resta notevole a causa delle velocità di clock molto più basse.

Ovviamente rimangono ancora indiscrezioni, nonostante l’upload dei primi benchmark sul database, dunque consigliamo di prendere questi dati con le pinze in attesa della presentazione attualmente vociferata per novembre 2021.