Intel Alder Lake prende forma: ecco le prime foto del socket LGA-1700

Poche ore fa abbiamo avuto modo di osservare i presunti prezzi americani di Alder Lake, emersi direttamente dal database di un noto store online, che hanno mischiato ulteriormente le carte rispetto a quanto emerso in precedenza.

Solo pochi giorni prima, infatti, avevamo appreso quelli che sembravano essere i prezzi di Intel Alder Lake per l'Europa, decisamente più elevati rispetto all'attuale undicesima generazione.

Nel frattempo, abbiamo anche scoperto le fattezze e i benchmark dell'i7-12700K, un processore che, nella sua forma primordiale, sembra già voler puntare convintamente all'AMD Ryzen 7 5800X. In particolare, dalla foto del sample si riusciva anche a intravedere l'inedita forma rettangolare del chip.

Con la dodicesima generazione, infatti, per far fronte anche alla maggiore complessità strutturale, si è reso necessario un cambio, anche geometrico, del socket. Quella che vedrete in calce alla notizia è infatti la prima foto del socket LGA 1700 di Intel. Per la precisione, è possibile anche leggere "LGA-17xx/LGA-18xx", a ulteriore riconferma del fatto che potrebbe essere stata già pianificata la futura retrocompatibilità.

Naturalmente, il cambio di forma ha richiesto un aggiornamento anche sul fronte del raffreddamento e per questo motivo Alder Lake potrebbe avere dei nuovi dissipatori stock. A tal proposito, abbiamo provato a fugare i dubbi sui possibili processori destinatari di tale aggiornamento perciò chi fosse interessato può provare a dare un'occhiata al nostro approfondimento sui possibili processori che avranno i nuovi dissipatori stock Intel