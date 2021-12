Intel Alder Lake, prime foto dei dissipatori stock con il nuovo design

Nuovi dentro e fuori, i processori di dodicesima generazione di Intel rappresentano una rivoluzione sotto tanti punti di vista. Se la grande rivoluzione è di tipo strutturale, con l'incredibile architettura ibrida, non potevano mancare delle modifiche estetiche.

Trapelate già da diverso tempo, le prime immagini dei dissipatori per Alder Lake suggerivano un importante intervento di design sulle vecchie soluzioni di raffreddamento, sebbene si trattasse solo di alcune slide a bassa risoluzione. Quella che vi mostriamo in calce, invece, è una fotografia reale del presunto dissipatore Intel RM1 a basso profilo, pensato per raffreddare le soluzioni Alder Lake-S a 65W.

Mostrato in anteprima dal noto tipster momomo, questo dissipatore stock sarà solo una delle tre soluzioni di cui si parla da tempo. Mancano all'appello il dispositivo di raffreddamento entry level Intel RS1 e la soluzione RH1, presumibilmente pensata per sistemi a prestazioni più elevate, sebbene non siano destinati in alcun caso alla commercializzazione in bundle con la Serie -K, vale a dire i processori con moltiplicatore bloccato, per i quali sono consigliate soluzioni dalle performance più elevate.

In attesa di scoprire quando verranno immessi sul mercato, ricordiamo che Intel ha confermato la presenza al CES 2022. Tra i rumor più scottanti, si parla non solo delle soluzioni Alder Lake a 65W, ma anche con le schede video da gaming di prima generazione, denominate Intel ARC Alchemist.