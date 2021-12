Intel Alder Lake: i problemi con i DRM sono (quasi) spariti, finalmente

Quando sono state lanciate lo scorso mese, le CPU Intel Alder Lake avevano problemi con i DRM di molti videogiochi più o meno recenti, sopratutto su Windows 11. Intel e Microsoft hanno promesso dei fix in breve tempo al problema, che bloccava i giocatori dotati di un device particolarmente recente dall'accesso a numerosi videogiochi.

Ora, a quanto pare, Intel e Microsoft hanno risolto i problemi ai DRM su quasi tutti i videogiochi che finora non risultavano compatibili: in particolare, al momento, sono solo tre i prodotti ancora non funzionanti su CPU Alder Lake e Windows 11 a causa di problemi DRM. Per fare un paragone, alla data di lancio della linea Alder Lake, i videogiochi non compatibili erano ben 51.

Il problema dipendeva dal fatto che alcuni software di DRM identificavano la configurazione ibrida delle CPU Intel come due PC separati: i processori della linea Alder Lake, infatti, presentano due diverse architetture di core, ovvero i P-Core, con architettura Golden Clove, e gli E-Core, dotati invece di architettura Gracemont. Ora, a quanto pare, la maggior parte dei software DRM identifica correttamente i due tipi diversi di core come parte di un solo chip.

Anche Gigabyte aveva fornito un fix per il problema, ma il fatto che Microsoft e Intel abbiano collaborato per la risoluzione tempestiva del bug non può che essere considerato positivo, al netto dei tempi piuttosto lunghi richiesti per l'arrivo della soluzione pensata dalle due aziende.



Al momento, gli unici tre giochi ancora non compatibili con le nuove CPU Alder Lake su Windows 11 sono Assassin's Creed Valhalla, Fernbus Simulator e Madden 2022, che possono comunque essere giocati abilitando la modalità Legacy Game Compatibility dal BIOS della scheda madre. Produttori come MSI e Gigabyte, inoltre, hanno reso più semplice accedere all'impostazione, evitando procedimenti lunghi e tediosi.