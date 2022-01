Intel Alder Lake, ecco il nuovo processore 'binnato', più potente dell'i9-12900K

A margine della presentazione dei processori Alder Lake per notebook e desktop, sempre nel contesto del CES 2022 Intel avrebbe svelato il nuovo processore più potente di sempre, al centro di indiscrezioni già da mesi.

Qualche settimana fa, infatti, abbiamo segnalato i rumor su una CPU Intel più potente dell'i9-12900K e, a quanto pare, queste notizie si sono rivelate tutto sommato fondate.

Diamo quindi il benvenuto al nuovo Intel Core i9-12900KS. Si tratta, in realtà, di alcuni processori della linea di produzione del 12900K "binnati", vale a dire selezionati nella variabilità della catena produttiva per la capacità di tenere stabilmente delle prestazioni estreme. In questo caso, a una configurazione del tutto simile a quella del 12900K standard, corrisponde una frequenza turbo massima di 5.5 GHz. Nelle prove avvenute durante la presentazione ufficiale, il processore è stato mostrato alle prese con Hitman 3 con tutti gli 8 P-Core piantati stabilmente sui 5.2 GHz, tuttavia nessuna demo sembra aver mostrato il processore in azione ai picchi massimi.

Prezzo e disponibilità per il mercato al dettaglio al momento sono del tutto ignoti, tuttavia i primi esemplari dovrebbero presto essere consegnati ai primi OEM per poi sbarcare sugli scaffali nei prossimi mesi. Sarà, naturalmente, un'edizione limitatissima e anche una buona notizia, dopo i rumor sull'Intel Core i9-11900KS Rocket Lake.