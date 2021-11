Intel Alder Lake, processori non-K pubblicati da uno store: ecco modelli e prezzi

In seguito all'altisonante presentazione dei processori Intel Alder Lake, in cui abbiamo scoperto tutti i dettagli sulla gamma di processori Intel di dodicesima generazione con architettura ibrida e moltiplicatore sbloccato, torniamo nel campo delle ipotesi con un clamoroso leak sulle CPU non-K.

Un ecommerce canadese, infatti, nelle scorse ore ha inserito a catalogo tutti i processori standard, che non consentono l'overclock. A impreziosire ancora di più questo lascito, è la pubblicazione dei prezzi degli stessi, fattore cruciale per comprendere le strategie di Intel in ottica mercato.

A far particolarmente rumore sarà uno degli i5. In particolare, come abbiamo visto negli ultimi benchmark di i5 12400F, questa CPU potrebbe rappresentare la migliore proposta entry level per il gaming da parecchio tempo a questa parte. Ipotizzando un punto prezzo particolarmente aggressivo, vista anche l'assenza di un adattatore grafico integrato, sul misterioso store scopriamo un prezzo di listino di 249 dollari canadesi, al cambio poco più di 170 euro.

La versione con grafica integrata, invece, viene proposta a 287 CAD, un pelo sotto i 200 euro. Completano il lotto l'Intel Core i7-12700F, con i suoi circa 320 euro, e l'i3-12100F, il più economico, proposto a una cifra che si aggira intorno ai 100 euro.

Quanto alle specifiche, nella breve descrizione vengono nominate delle frequenze e dovrebbe trattarsi dei valori di clock di base sui Core P. In ogni caso, ricordiamo che queste informazioni rientrano pienamente nel campo dei rumor e quindi da prendere con tutta la cautela del caso.

Il lancio dei processori Intel Alder Lake non-K, salvo smentite dell'ultimo minuto, dovrebbe avvenire nel mese di gennaio 2022.