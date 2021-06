Intel, Alder Lake e Raptor Lake a nudo: le nuove CPU avranno fino a 24 Core

Abbiamo già sentito parlare di Raptor Lake, ovvero la tredicesima generazione di processori Intel Core, che andrà a migliorare la promettente architettura ibrida di Alder Lake attesa per la fine del 2021.

Le indiscrezioni pubblicate da Moore's Law is Dead ci permettono di avere un quadro un po' più chiaro su entrambe le generazioni in arrivo, a partire proprio da Alder Lake. Secondo la fonte, la dodicesima generazione di processori Intel dovrebbe riuscire a raddoppiare le prestazioni riducendo al tempo stesso i consumi.

L'architettura ibrida sarà composta da Core "BIG" Golden Cove e Core "Little" Gracemont e le soluzioni suggerite per il settore desktop sono due: S1 dovrebbe offrire una configurazione a 8+8 Core mentre S2 offrirà 6+0 Core.

Quanto al settore mobile, la soluzione P1 avrà 6+8 Core, mentre il processore P2 avrà una configurazione 2+8.

Nel materiale pubblicato dallo youtuber si parla quindi di Raptor Lake. La tredicesima generazione andrà a migliorare la piattaforma, basata sempre sul socket LGA1700, con soluzioni fino a 24 Core, in configurazione 8+12.

I Core BIG in questo caso avranno un'architettura Golden Cove migliorata, soprannominata anche "Raptor Cove", mentre per i Core Little Intel dovrebbe confermare Gracemont. Ricordiamo che in entrambi i casi dovremmo essere sul nodo a 10 nanometri SuperFin migliorato.

Nel frattempo, Intel ha lanciato sul mercato le sue ultime soluzioni Tiger Lake per notebook.