Intel Alder Lake-S appare su Amazon olandese: ecco i prezzi dell'i9-12900K

Dopo aver avuto un primo assaggio dei presunti prezzi europei di Intel Alder Lake, mentre ci avviciniamo al lancio della nuova gamma, le nuove CPU ibride appaiono anche su Amazon Olanda con prezzi in chiaro.

Partiamo dal top di gamma. Il nuovo Intel Core i9-12900K da 3.20GHz viene proposto a un prezzo di 847 euro IVA inclusa. A sua volta, un gradino più in basso troviamo l'i7-12700K da 3.60GHz a 641 euro.

Scendendo nella fascia media, l'Intel Core i5-12600K da 3.70 GHz viene venduto al prezzo di 324 euro. In tutti e tre i casi, il clock dichiarato non sembra rispecchiare quanto già emerso in precedenza, pertanto potrebbe trattarsi di un refuso in fase di inserimento delle inserzioni.

Le vendite dei nuovi processori Intel di dodicesima generazione dovrebbero partire il 4 novembre 2021 con prevendite aperte già dagli ultimi giorni di ottobre. Ricordiamo che i nuovi processori Intel necessitano di nuove schede madri con chipset Intel di Serie 600 e socket LGA-1700.

Con la nuova generazione, a patto che le schede madri scelte li supportino, potremo beneficiare anche dei nuovi standard DDR5 e PCIe Gen5. Quanto al segmento Mobile, nelle scorse ore abbiamo appreso anche i presunti piani dell'azienda per i processori Intel Alder Lake per notebook.