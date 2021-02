Intel Alder Lake-S, apparsa su Geekbench CPU alla pari con Intel Core i9-10900K

Sono passati diversi giorni dagli ultimi leak riguardanti i processori ibridi Intel Alder Lake di dodicesima generazione, ma finalmente abbiamo altre notizie riguardanti un nuovo modello da 16 core e 24 thread con performance presumibilmente alla pari con il chip top di gamma Intel Core i9-10900K.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di Wccftech, infatti, questo processore risulta avere l’ormai consolidato design con core X86 e Atom, rispettivamente basati su architettura Golden Cove con supporto al multi-threading e Gracemont senza SMT; la configurazione presentata inizialmente ha un clock di base riportato a 2,20 GHz e boost in realtà ignoto, dato che la lettura attuale è errata e pari a 27,2 GHz. Questo probabilmente a causa del fatto che Geekbench V4 non sarebbe in grado di riportare i valori corretti in boost.

La CPU è stata testata su una piattaforma interna dotata di memoria RAM DDR5 e ha ottenuto 6536 punti in single-core e 47870 punti nel test multi-core, ovvero circa il 3% più lenta rispetto Intel Core i9-10900K lato single-core ma il 6% più veloce nel multi-thread, risultati sorprendenti considerato che le frequenze del chip Alder Lake sono decisamente inferiori rispetto al cugino top di gamma di decima generazione con 10 core e 20 thread.

Trattandosi di indiscrezioni consigliamo di prenderle con le pinze, sebbene rimangano dettagli tecnici decisamente interessanti sul futuro dei processori Intel. Riguardo la serie ibrida Alder Lake abbiamo già parlato in precedenza, riportando i dettagli tecnici su un altro modello con 16 core e 24 thread scoperto nel database SiSoftware Sandra.

Passando invece al mondo Rocket Lake, a fine gennaio sono apparsi su GeekBench i primi benchmark sul modello medio-gamma Intel Core i5-11500.