Intel Alder Lake-S potrebbe arrivare nel novembre 2021 con supporto a PCIe 5.0 e DDR5

La serie di processori ibridi Alder Lake di casa Intel si sta avvicinando al lancio ufficiale sul mercato: dopo le ultime indiscrezioni sul possibile periodo di lancio, ora un nuovo rapporto rivela il mese esatto in cui potrebbero debuttare rivelando così i vantaggi del design ibrido e le prestazioni che garantirà ai PC su cui verranno installate.

Secondo quanto riportato da Wccftech, Intel Alder Lake-S dovrebbe arrivare nel mese di novembre 2021, tempistica attualmente comunicata, stando alle fonti del sito in questione, solamente ai partner commerciali. Sarà dunque proprio il terzo trimestre di quest’annata segnata dalla carenza globale di chip a segnare l’avvio di una delle transizioni più interessanti nel mondo dei computer.

Le indiscrezioni attuali parlano infatti dell’introduzione del supporto a PCIe 5.0, diventando così la prima gamma di CPU a rendersi disponibile per l’acquisto con tale feature. Altra voce “bomba” riguarda il supporto alla memoria RAM DDR5 e anche DDR4, ma ciò vorrebbe dire la presenza di almeno due varianti della stessa CPU per garantire il supporto di DDR5 o di DDR4, dato che non possono essere supportate allo stesso tempo.

In ogni caso, dovremo aspettarci nuove schede madri dato che i chip Alder Lake avranno un die di dimensioni rettangolari. In altre parole, il socket LGA 1700 sarà alquanto diverso dagli LGA già disponibili sul mercato e, per questo motivo, le società partner di Intel dovranno garantire ai consumatori la possibilità di scegliere tra un numero sempre più elevato di schede madri.

Il dettaglio più importante dei processori Intel Alder Lake rimane, comunque, la presenza del design big.LITTLE per core grandi con supporto all’hyperthreading e core piccoli per garantire un risparmio energetico notevole. Anche AMD ci starebbe pensando per la serie di CPU Ryzen 8000 “Strix Point”, ma il loro lancio è previsto per il 2024 e non per il 2021. Insomma, Intel sembrerebbe essere un passo avanti rispetto al principale concorrente.

Nel mentre in rete sono spuntati anche i primi dettagli sulle schede madri ASUS con chipset Z690 e sui modelli MAXIMUS XIV, pensati proprio per Intel Alder Lake-S.