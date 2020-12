Intel Alder Lake-S, trapelati i benchmark Geekbench: quanto sarà potente il design ibrido?

Intel a quanto pare non è soltanto pronta a presentare l’undicesima generazione di CPU Rocket Lake nel corso del CES 2021, ma sarebbe al lavoro anche sulla famiglia di processori desktop ibridi Alder Lake-S: nelle ultime ore, infatti, sarebbero apparsi i benchmark nel database di Geekbench 5. Vediamo tutti i dati nel dettaglio.

A diffonderli in rete è stato il rinomato tipster TUM_APISAK, che di recente ha pure condiviso su Twitter i risultati Geekbench 5 anche del modello Mobility rivale AMD Ryzen 9 5900H. Ripresi anche da VideoCardz, di cui potete vedere un’immagine del chip in calce all’articolo, le specifiche tecniche della CPU Alder Lake risultano essere di 16 core ma con 24 thread anziché 32 in quanto i core piccoli non supportano l’hyper-threading; la velocità di clock base, poi, risulta essere pari a 1,38 GHz, mentre la frequenza massima riportata è chiaramente un errore essendo “pari a 17,6 GHz”. Con ogni probabilità, questo numero andrebbe diviso per 10 o per 8.

Dal design ibrido con core ad alte prestazioni Golden Cove (grandi e con Hyper-threading) e core ad alta efficienza Gracemont (piccoli e senza Hyper-threading), la serie di CPU Alder Lake sarà la prima architettura a supportare la tecnologia di memoria DDR5 e forse lo standard di interfaccia PCIe 5.0; inoltre, dovrebbe introdurre sul mercato il socket LGA 1700. Attesa per il lancio entro la fine del 2021, molto probabilmente verrà prodotta con processo di produzione a 10 nanometri, abbandonando così i 14nm su cui la società era rimasta con le ultime CPU.

Tornando alla serie Rocket Lake, nelle ultime settimane online è apparso il modello di punta Intel Core i9-11900K nei suoi benchmark su Ashes of the Singularity, dove risulterebbe il 9% più veloce rispetto a Intel Core i9-10900K.