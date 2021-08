Intel Alder Lake, ecco tutti i segreti dell'architettura ibrida con processo Intel 7

Un nuovo appuntamento con Intel che, durante l'Architecture Day 2021, ha voluto illustrare tutti i dettagli di funzionamento dei Core che andranno a costituire i processori di dodicesima generazione Alder Lake.

La cosiddetta architettura ibrida sarà infatti costituita da core ad alta efficienza e da core ad alte prestazioni, un po' come avviene nei chip per smartphone. La differenza sostanziale sarà naturalmente nelle singole microarchitetture dei Core stessi.

Così quell'architettura dei core ad alte prestazioni che nel corso degli ultimi mesi abbiamo chiamato "Golden Cove", ufficialmente prenderà il nome di Performance-core ed è progettata per fornire il massimo delle prestazioni nelle applicazioni single-threaded.

I Core con architettura Performance-core forniranno prestazioni migliorate "del 19% su un'ampia gamma di carichi di lavoro" rispetto all'attuale architettura Cypress Cove di undicesima generazione, latenza ridotta e maggiore supporto per applicazioni che gestiscono importanti moli di dati e di codice.

L'architettura Efficient-core era invece conosciuta come "Gracemont" ed è progettata per fornire il massimo dell'efficienza energetica con prestazioni multi-thread scalabili. Si tratta della microarchitettura X86 più efficiente mai creata da Intel.

A coniugare quest'ibrido sarà uno scheduler che andrà a interfacciarsi direttamente con il Sistema Operativo. Il suo nome è Intel Thread Director ed è una tecnologia di pianificazione, come viene definita dall'azienda, che sarà in grado di fornire le informazioni necessarie all'OS su quale thread utilizzare per una determinata istanza in uno specifico momento, grazie alla telemetria a basso livello sullo stato dei core e sulle istruzioni del thread.

Intel Thread Director sarà in grado di fornire le migliori prestazioni possibili su Windows 11 grazie a una stretta collaborazione fra le due aziende.