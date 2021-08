Intel Alder Lake, tanti Watt e tanto calore? Ecco cosa è emerso in rete

Dopo aver dato un'occhiata ai primi benchmark dei processori Alder Lake per ultrabook, una nuova ondata di indiscrezioni mette sotto i riflettori le varianti desktop delle nuove CPU con architettura ibrida di Intel.

Le nuove informazioni arrivano su weibo da WolStame, responsabile della pianificazione per il dipartimento Gaming di Lenovo China, che ha più o meno velatamente ammesso che le nuove CPU saranno non solo energivore ma anche particolarmente calde.

Come si legge nel post, "Dopo la 3090, c'è un'altra cosa nel PC che necessita di 350W per andare al massimo. Fortunatamente, il mio nuovo sistema di dissipazione del calore raggiunge appena 87 gradi dopo aver fatto andare la macchina a 250W per 1 ora [...]".

Nello stesso post, WolStame condivide anche alcune schermate di test del modello preso in esame, probabilmente un chip Alder Lake attualmente in fase di test nei laboratori Lenovo. Nella schermata di AIDA64, un test particolarmente intensivo per le componenti, il processore Alder Lake-S mostrato sembra andare a una temperatura media di 86 °C con picchi fino a 93 °C, per una prova durata un'ora. Quanto al consumo energetico, si parla di una media di 250W con picchi di 255W, ampiamente suggestivi del processore preso in esame. I 255W di picco dovrebbero infatti corrispondere al livello PL2 dell'Intel Core i9-12900K.