Intel Alder Lake, ecco le tempistiche dei processori ibridi per notebook e ultrabook

Dopo aver dato un'occhiata alla presunta curiosa scatola della CPU Intel Core i9-12900K, che potrebbe contenere anche un wafer, in rete sono apparsi alcuni documenti contenenti i dettagli per soluzioni portatili.

Parliamo principalmente di configurazioni Notebook, Ultrabook e Desktop Replacement. Nello specifico, quella apparsa in queste ore è una roadmap che contiene informazioni non ancora ufficializzate a Intel, pertanto sono da prendere con tutta la cautela del caso.

Come possiamo notare in foto, la tabella di marcia di Intel menziona i processori Alder Lake-P e Alder Lake-M, rispettivamente per sistemi ad alte prestazioni e per dispositivi a risparmio energetico.

Le CPU Alder Lake-P dovrebbero presentare un TDP tra i 12 e i 45W e la loro implementazione da parte degli OEM dovrebbe partire nella seconda settimana di novembre. Quanto ai processori a risparmio energetico Alder Lake-M, il TDP andrà da 7 a 15W e la produzione dovrebbe partire a cavallo tra il primo e il secondo trimestre del 2022.

I processori ad alte prestazioni potranno avere fino a 14 Core e, come le controparti desktop, supporteranno lo standard PCIe Gen5, le RAM DDR5 di nuova generazione e le memorie a basso consumo LPDDR5. Il comparto grafico integrato sarà gestito da un chip Xe da 96EU e non mancheranno il supporto a Thunderbolt 4 e WiFi 6E.

La Serie M, dal canto suo, non dovrebbe supportare le RAM DDR5 ma solo LPDDR5 e LPDDR4X. Lo standard di comunicazione sarà l'attuale PCIe Gen4 e la grafica dovrebbe essere la medesima dei processori Serie P.

Negli scorsi giorni, tra l'altro, è apparsa in rete anche l'intera lineup di processori Intel Alder Lake-T.