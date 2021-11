Intel Alder Lake: trapelano online le specifiche della linea non-K, cosa cambia?

Le CPU Intel Alder Lake non-K sono state al centro di un leak la scorsa settimana, che ne ha svelato nomi e modelli. Oggi, tuttavia, una seconda fuga di informazioni ci permette di fare luce anche sulle caratteristiche tecniche delle CPU Intel di dodicesima generazione non adatte all'overclocking.

Della serie K delle CPU Intel Alder Lake sappiamo già tutto, poiché sono state messe in commercio a fine ottobre, mentre gli Intel Core di dodicesima generazione "non-K" non sono ancora sbarcati sul mercato. Tuttavia, il leaker Momomo_US ha riportato sul suo account Twitter le specifiche tecniche di queste ultime CPU.

Relativamente all'Intel Core i9-12900 e all'Intel Core i-12700 possiamo aspettarci la stessa configurazione delle versioni "K", con alcune differenze in termini di velocità di clock e TDP. In particolare, l'Intel Core i9-12900 avrà la stessa configurazione a 16 core e 24 thread dell'i9-12900K, anche in questo caso con una cache L3 da 30 MB. Tuttavia, la velocità di clock di base dei P-Core è stata portata a 2.40 GHz, mentre quella degli E-Core è stata ritoccata al ribasso fino a 1.80 GHz. La velocità massima della CPU, invece, arriva a 5.1 GHz, di 200 MHz inferiore ai 5.3 GHz dell'i9-12900K.

L'Intel Core i7-12700 avrà 12 core, 20 thread e una cache L3 da 25 MB, esattamente come il Core i7-12700K, ma anche in questo caso la velocità di clock di base è stata abbassata a 2.10 GHz per i P-Core e a 1.60 GHz per gli E-Core, mentre la velocità massima raggiungibile dalla CPU arriva a 4.90 GHz, contro i 5.0 GHz a cui arriva l'i7-12700K.

Infine, la due varianti della serie i5, ovvero l'Intel Core i5-12600 e l'Intel Core i5-12400, subiranno le maggiori modifiche nel passaggio dalla versione K alla non-K: in entrambi i casi, infatti, la configurazione sarà a 6 core e 12 thread, ma tutti i core saranno dei P-Core. Entrambi i chip avranno una memoria cache L3 da 18 MB e la loro frequenza standard di clock sarà ferma a 3.30 GHz (per l'i5-12600) e a 2.50 GHz (per l'i5-12400).

Tutta la serie Intel Alder Lake non-K uscirà all'inizio del 2022, insieme alle schede madri della linea B660. Se volete, potete dare un'occhiata alla tabella riassuntiva delle differenze tra CPU della serie K e processori non-K, che è stata compilata da WCCFTech e che potete trovare in calce.