Intel Alder Lake, trapelata online la possibile data di inizio vendite

Giusto due giorni fa in rete sono apparsi i possibili prezzi europei delle CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Nelle ultime ore, invece, online è trapelata la loro plausibile data di approdo nei negozi, la quale coinciderà con il lancio delle schede madri Z690. Vediamo tutti i dettagli noti finora.

Stando a quanto riportato da Wccftech, che avrebbe ottenuto queste informazioni direttamente da fonti riservate, l'effettiva data di vendita delle CPU di dodicesima generazione e delle schede madri compatibili dovrebbe essere fissata per il 19 novembre 2021, poche settimane dopo l’evento Intel ON del 27-28 ottobre 2021 che si terrà a San Francisco. In tale occasione, dunque, si prevede si vedranno ufficialmente i chip Alder Lake in ogni dettaglio.

L’avvio delle vendite dovrebbe avvenire con un numero limitato di chip nelle varianti K, overcloccabili e dunque più performanti, e non K, ovvero standard. Solo nelle settimane successive approderà gradualmente l’intera gamma, assieme a tutte le schede madri compatibili; ricordiamo, infatti, che il nuovo design del socket rende ogni hardware esistente incompatibile, di conseguenza è necessario effettuare un upgrade completo.

Per i lettori incuriositi dal lancio dei nuovi processori Intel Alder Lake, riproponiamo i nostri articoli precedenti in merito alle possibili performance del chip Intel Core i7-12700K e anche della variante top di gamma Intel Core i9-12900K.