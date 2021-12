Intel Alder Lake, trapelata in rete la lineup non-K: ecco i possibili prezzi

Mentre in Perù l'Intel Core i5-12400F è stato venduto in anticipo, finora vigeva un discreto riserbo sul resto della gamma. Grazie a un clamoroso leak di Best Buy però, di segreti sui processori Alder Lake a 65W ne rimangono ben pochi.

Come possiamo osservare in calce, in realtà, non abbiamo modo di sapere esattamente ogni dettaglio, a partire dal fatto che alcuni modelli presumibilmente manchino ancora all'appello. La schermata però ci consente di farci un'idea di massima di quelli che potrebbero essere i primi modelli a sbarcare sul mercato e i relativi prezzi.

Si parte dall'Intel Core i9-12900. Una CPU ibrida con 16 Core e 24 Thread, proposta a 509,99 e 529,99 dollari a seconda della presenza o meno di comparto grafico integrato, per una riduzione complessiva di circa 60 dollari sulle varianti con moltiplicatore sbloccato.

Proseguendo nella lista, osserviamo l'i7-12700 che, qualora nome e specifiche fossero confermato, verrebbe proposto a 359,99 dollari nella variante da 65W con 12 Core e 20 Thread, sempre con struttura ad architettura eterogenea. Nessuna notizia, invece, per la variante priva di grafica Intel Xe.

Quanto alla ricca fascia media, rappresentata dai modelli i5, troviamo soluzioni che spaziano dai 179,99 dollari del 12400F ai 239,99 dollari dell'Intel Core i5-12600. In tutti i casi, stando alla fonte, non dovremmo avere a disposizione cluster ad alta efficienza ma solo 6 Core con architettura P-Core. L'attenzione è molto elevata in questa zona, soprattutto alla luce degli ottimi risultati sfoderati dall'Intel Core i5-12600K nella recensione completa.

Infine, i modelli i3 elencati sono due, accompagnati nel segmento entry level anche dal Pentium G7400 a 79,99 dollari e dal G6900 a 59,99 dollari. L'i3-12100 spazierà invece dai 109,99 dollari del modello F ai 139,99 della variante con grafica integrata.