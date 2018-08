Intel all'IFA: ecco i nuovi processori Intel Core di ottava generazione serie U e serie Y

Oggi Intel ha annunciato dei nuovi processori Core di ottava generazione: la serie U (precedentemente nota con nome in codice Whiskey Lake) e la serie Y (precedentemente nota con nome in codice Amber Lake), ottimizzate per la connettività e destinate a notebook e dispositivi 2 in 1.

"I nuovi processori Intel Core di ottava generazione estendono ancora una volta la nostra leadership nel fornire prestazioni eccezionali. Grazie alla connessione Wi-Fi Gigabit ora disponibile, rendiamo possibile una connettività più veloce dei PC, esperienze vocali più intuitive e una maggiore durata della batteria per la prossima ondata di computer portatili", ha dichiarato in merito Chris Walker, Vice President del Client Computing Group e General Manager della Mobile Client Platform di Intel.

I processori Intel Core di ottava generazione serie U forniscono per la prima volta connettività Gigabit Wi-Fi integrata nei computer portatili mainstream sottili e leggeri, offrendo connettività fino a 12 volte più veloce. Offrono anche prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto a un PC di 5 anni fa e guadagni prestazionali a due cifre a livello di produttività per ufficio con la navigazione Web quotidiana e la creazione di contenuti multimediali non intensivi rispetto alla generazione precedente.

Sia i processori della serie U che quelli della serie Y sono dotati di funzionalità di piattaforma nuove e migliorate per interazioni più intelligenti con i PC, come il supporto per molteplici servizi vocali nella serie U e perfezionamenti per migliorare le opzioni di input naturali come i comandi touch e tramite stilo nella serie Y.

I nuovi processori di ottava generazione (serie U) offrono prestazioni un thermal envelope di 15 watt con fino a quattro core e otto thread per i notebook mainstream e i 2 in 1. Ecco alcune caratteristiche:

Per la prima volta in questa categoria di processori, Intel offre Gigabit Wi-Fi integrato con Intel Wireless-AC per condivisione, streaming e download più veloci.

Collaborando con l'ecosistema dei PC, Intel migliora le prestazioni in piattaforme efficienti dal punto di vista energetico. Con i nuovi processori della serie U, i notebook e i 2 in 1 ottengono un ulteriore incremento delle prestazioni unitamente a durata della batteria di fino a 16 ore con un’unica ricarica, mentre i sistemi ottimizzati per il risparmio energetico possono raggiungere circa 19 ore di durata.

Amazon Alexa e Microsoft Cortana, che consentono di controllare l'illuminazione e la temperatura nelle loro case, riprodurre musica, creare liste e fare shopping tramite comandi vocali, sia a casa che in movimento.

Il download immediato consente di guardare contenuti 4K UHD premium da provider come Amazon Prime Video, Netflix, iQiyi, Sony Pictures ULTRA e Vudu.

I dispositivi basati sui nuovi processori serie U supportano anche Dolby Vision HDR e audio immersivo Dolby Atmos.

È possibile giocare ai più famosi videogame anche in movimento, tra cui World of Warcraft: Battle for Azeroth e World of Tanks. Visitate www.gameplay.intel.com per un elenco completo di videogame e impostazioni ottimizzate per i PC potenziati da Intel.

Per quanto riguarda i processori di serie Y, invece, questi sono bilanciati per la mobilità e dovrebbero offrire buone prestazioni in dispositivi super sottili e leggeri con connettività Wi-Fi e LTE veloce. Ecco alcune caratteristiche:

Streaming, condivisione o download con Intel Wireless-AC che supporta velocità wireless Gigabit con il supporto di Modern Standby ed eSIM con i modem Gigabit LTE di Intel.

Interazione migliorata con comandi touch e tramite stilo per potenziare la creatività e disegnare, tratteggiare e dipingere con precisione.

Design ultra sottili e leggeri che con spessore inferiore a 7 millimetri e peso inferiore a 1 chilo per l'utilizzo a casa, in ufficio e in movimento.

Per quanto riguarda la disponibilità dei nuovi processori, i notebook e i 2 in 1 montanti questi ultimi saranno disponibili presso i produttori di PC a partire da questo autunno. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare questo link.