Intel, AMD e NVIDIA, tre giganti per un solo mercato: ecco tutte le GPU in arrivo

Mentre si inizia a parlare di una possibile data di lancio della RTX 3090 Ti, sappiamo già che il 2022 sarà un anno storico per questo settore. Infatti, per la prima volta vedremo tre contendenti nel mercato delle schede vide: Intel, NVIDIA e AMD.

Se lo storico dualismo tra rosso e verde si appresta a concludersi con tinte di blu, noi utenti non vediamo l'ora di scoprire se questo potrà in qualche modo favorire la concorrenza. Nel frattempo, i ragazzi di 3DCenter hanno provato a fare il quadro della situazione sugli osservati speciali dei prossimi mesi.

Chiaramente, non si può non partire dalla new entry. Intel ARC Alchemist sarà la prima generazione di schede video da gaming di Intel, con architettura Xe-HPG e prestazioni che sembrano puntare alla fascia media e medio-alta, in ottica di costruzione di una solida fanbase nei segmenti più popolati.

Tre le fasce, con una nomenclatura che dovrebbe rispondere ai codici A3XX, A5XX e A7XX. La scheda video top di gamma dovrebbe essere la A780 (DG2-512EU), con 16 GB di memoria GDDR6 e un'uscita che dovrebbe incasellarsi nella fine del Q2 2022 per la gamma desktop, popolata a sua volta anche da A350, A380, e A580, rispettivamente con 4, 6 e 12 GB di memoria GDDR6. Abbiamo fatto il punto della situazione su Intel ARC nel nostro recente video.

La gamma AMD Radeon Serie 6000 "Refresh" dovrebbe, invece, arrivare ad aprile. Le nuove schede, con architettura RDNA2, dovrebbero essere capitanate dalla nuova Radeon RX 6950 XT da 16GB GDDR6 con GPU Navi21. A chiudere la gamma dovrebbero esserci la RX 6750 XT da 12 GB e la RX 6650 XT da 8 GB, rispettivamente con GPU Navi22 e Navi23.

Infine, ci sarebbe proprio NVIDIA con la sua 3090 Ti, la quadratura del cerchio, per così dire. Potrebbe, d'altro canto, non trovare spazio la vociferata RTX 3070 Ti da 16 GB.