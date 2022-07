Intel e AMD nello stesso PC? A quanto pare è davvero possibile!

Mentre a destare curiosità nelle ultime settimane è stata la prima GPU Intel ARC A380 custom di GUNNIR, proprio un'altra GPU Intel dell'AIB asiatico ha fatto parlare di se su Chiphell.

Infatti, l'utente Misaka_9993 ha acquistato una Intel DG1, per definizione non compatibile con piattaforma AMD, allo scopo di provare a farla funzionare con la sua configurazione del team rosso, dotata di APU Ryzen 7 5700G.

Inizialmente l'utente aveva intenzione di mettere le mani proprio su una DG2 e, nello specifico, sulla A380 Alchemist, tuttavia la disponibilità sul mercato di questa scheda è ancora abbastanza limitata.

A questo punto, per far funzionare la scheda con la sua piattaforma rossa, Misaka_9993 ha inserito la GPU nella macchina confidando nella grafica integrata della sua APU. La sua Vega 8, come volevasi dimostrare, non l'ha tradito, consentendogli di accedere al PC disattivando il CSM. A questo punto, la scheda a quanto pare è stata in grado di produrre output video da entrambe le soluzioni, com'è possibile osservare anche nel doppio screenshot di GPU-Z, una combinazione a dir poco insolita, a dispetto del potenziale della dGPU Intel, certamente non all'altezza della Vega integrata.

Nel frattempo, chi è in attesa del rilascio delle nuove GPU del team blu potrebbe essere interessato a scoprire i processori Intel e AMD non compatibili con le GPU ARC.