Intel oltre l'era Angstrom: 'mille miliardi di transistor per il 2030'

La legge di Moore è viva e vegeta: Intel ha le carte in regola per dimostrarlo, promettendo "mille miliardi di transistor" entro l'anno 2030 e l'ha fatto sfruttando la cornice del 75esimo anniversario della creazione del Transistor all'IEDM 2022.

L'idea è quella di surclassare la concorrenza, stabilendo una nuova gerarchia con le sue tecnologie più avanzate come la High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet Lithography.

Con questo metodo, la compagnia sarà in grado di aumentare esponenzialmente la risoluzione di incisione dei circuiti, riducendo di 1,7 volte le componenti dei chip e al contempo aumentando la densità di ben 2,9 volte, con buona pace per gli agguerriti competitor (qualora questo scenario si concretizzi) e l'attuale corsa al nanometro.

Già la roadmap di Intel verso l'Angstrom mise in chiaro questo concetto, con una scelta che all'inizio destò non poco scetticismo, quella di eliminare l'unità di misura dalla nomenclatura dei suoi nodi per far comprendere quali fossero i reali termini di paragone al netto della dimensione: Intel 7 a 10 nanometri, per esempio, doveva essere paragonato ai nodi a 7 nanometri dei competitor e così via. Nonostante ciò, evidentemente anche Intel ha intenzione di proseguire verso una maggiore densità e ottimizzazione degli spazi, al punto da tirare fuori dal cilindro questi numeri da capogiro. A parlare è stato Gary Patton, VP di Intel, il quale ha spiegato che "a settantacinque anni di distanza dall'invenzione dei transistor, l'innovazione prosegue sulla strada tracciata dalla Legge di Moore, continuando a soddisfare una domanda per la tecnologia informatica che cresce in maniera esponenziale. All'IEDM 2022 Intel mostrerà sia la sua visione in prospettiva che concreti step di ricerca necessari per rompere le attuali e le future barriere", con un chiaro riferimento al preannunciato nodo 20A "RibbonFET" a 2 nanometri, il primo passo verso l'era Angstrom che sarà completamente compiuto solo l'anno successivo con il nodo 18A.

Tra gli obiettivi futuri di Intel, per compiere questo enorme salto verso il futuro, ci saranno non solo lo stacking e packaging 3D, ma anche l'avveniristica tecnologia 2D che consentirà l'utilizzo di strati dello spessore di appena tre atomi (tre!) per aumentare a dismisura la densità dei transistor e superare a piè pari anche RibbonFET.