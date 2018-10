Intel annuncia le CPU HEDT: Xeon W-3175X a 28 core con frequenza massima di 4,3 GHz

Oltre alle CPU destinate al mercato consumer, Intel ha presentato anche quelle pensate per il segmento HEDT (workstation), che dispongono di caratteristiche interessanti. In particolare, Xeon W-3175X possiede 28 core operanti a una frequenza massima di 4,3 GHz.

In particolare, i processori presentati sono i seguenti: Core i9-9980XE, Core i9-9960X, Core i9-9940X, Core i9-9920X, Core i9-9900X, Core i9-9820X, Core i9-9800X e appunto Xeon W-3175X.

i9-9980XE dispone di 18 core, 36 thread e una frequenza base di 3 GHz, che può arrivare fino a 4,4 GHz in Turbo Boost 2.0 e a 4,5 GHz in Turbo Boost Max 3.0. Le altre caratteristiche parlano invece di 24,75 MB di cache L3 e di un TDP di 165 watt. Il prezzo di vendita è fissato a 1979 dollari (circa 1724 euro al cambio attuale).

Xeon W-3175X, invece, dispone di 28 core, 56 thread e una frequenza massima di 4,3 GHz, che probabilmente è quella in Turbo Boost con un singolo core. E' inoltre dotato di moltiplicatore sbloccato e di sei canali DDR4. I Core HEDT sono compatibili con il socket LGA 2066, mentre per il Xeon si parla di socket LGA 3647. Maggiori dettagli su quest'ultimo processore con 28 core dovrebbero essere forniti nel corso dei prossimi mesi. L'uscita è fissata per il mese di dicembre.