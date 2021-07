Intel annuncia evento per 27-28 ottobre 2021: presenterà le CPU Alder Lake?

Nel corso del webcast Intel Accelerate in cui si è parlato di RibbonFET e della nuova denominazione dei nodi, il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha annunciato che tra il 27 e il 28 ottobre 2021 la società terrà un altro evento chiamato Intel InnovatiON, occasione in cui probabilmente vedremo per la prima volta la nuova serie di CPU Alder Lake.

L’evento in questione, come ripreso da VideoCardz, è stato annunciato dal produttore di semiconduttori statunitense come segue: “Imparare. Costruire. Collegare. Siamo lieti di annunciare che il primo evento della nuova serie Intel ON, Intel InnovatiON, si svolgerà a San Francisco sia fisicamente che virtualmente, dal 27 al 28 ottobre 2021. La nostra nuova conferenza tecnica si concentrerà sulle ultime tecnologie per fornire soluzioni AI, 5G, Edge, Cloud e PC”.

Pat Gelsinger, però, durante il webcast (che potete recuperare integralmente tramite il video allegato alla notizia) ha commentato l’evento con le parole “completamente ibrido”: questo piccolo dettaglio si può riferire al modo in cui Intel InnovatiON verrà tenuto, dunque sia con pubblico presente fisicamente che via streaming, ma anche alla tecnologia ibrida con cui sono sviluppati i processori Alder Lake.

Ricordiamo, infatti, che la serie di CPU Intel Core di dodicesima generazione combinerà core piccoli ad alta efficienza con core grandi ad alte prestazioni in quella che viene chiamata “big.LITTLE”, tecnologia ibrida sempre più considerata dai maggiori produttori di semiconduttori in tutto il mondo. Tra le altre specifiche tecniche finora trapelate in rete si parla di fino a 16 configurazioni differenti, supporto alla memoria DDR4 e DDR5 e allo standard PCI Express Gen5.

A proposito dei processori Alder Lake, Intel ha avvertito che potrebbe esserci una carenza di unità al lancio sul mercato a causa della crisi globale dei chip.