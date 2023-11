Intel annuncia l'evento Vision 2024: nuove GPU e PC per l'IA in arrivo?

La roadmap delle CPU Intel fino al 2025 è ormai ben delineata, ma ciò non significa che il Team Blu non abbia altri assi nella manica. Al contrario, dopo la presentazione delle CPU Raptor Lake Refresh e Meteor Lake, è già stato confermato un nuovo evento Intel Vision per il 2024: cosa possiamo aspettarci dal colosso di Santa Clara?

L'evento Intel Vision si terrà ad aprile e fa parte della serie "ON" del Team Blu: l'ultima kermesse di questo tipo è stata l'Intel Innovation di settembre 2023, durante il quale il colosso dei chip ci ha permesso di dare un'occhiata alle CPU Raptor Lake Refresh, Meteor Lake e Arrow Lake, queste ultime in uscita il prossimo anno. La manifestazione del 2024, dunque, potrebbe essere un ottimo momento per una nuova occhiata ad Arrow Lake e per un teaser di ciò che verrà dopo.

Come sempre, d'altro canto, gli eventi "ON" si focalizzano sulle tecnologie in arrivo da parte di Intel e sugli ultimi sviluppi nel campo di CPU e GPU nei laboratori del Team Blu. L'azienda ha poi spiegato che l'evento si terrà l'8 e il 9 aprile 2024 a Phoenix, in Arizona, e che al suo interno saranno presentati "gli ultimi trend dell'industria, con soluzioni per l'IA, i sistemi di nuova generazione, il cloud e il futuro della tecnologia in generale".

Nel concreto, l'evento potrebbe fare da trampolino di lancio per le GPU Intel Arc Battlemage, la cui release dovrebbe essere prevista nella seconda metà del 2024, mentre l'azienda diretta da Pat Gelsinger potrebbe anche focalizzarsi sui chip Arrow Lake per desktop e sulle nuove CPU mobili della linea Meteor Lake, che dovrebbero arrivare sul mercato nella prima metà del prossimo anno.

Un altro segmento nel quale potremmo vedere delle novità dal Team Blu è poi quello dell'IA: solo pochi giorni fa, infatti, Intel si è sbottonata sugli "AI PC", che dovrebbero diventare un successo entro il 2025 ma che per il momento restano ancora avvolti nel mistero.