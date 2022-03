Intel annuncia l'evento Vision: presenterà le GPU Arc e le CPU Raptor Lake?

Intel ha bloccato tutte le esportazioni di chip alla Russia negli scorsi giorni a causa della guerra in Ucraina, ma ciò non sembra aver influito sulla tabella di marcia dell'azienda per il 2022. Anzi, nonostante la delicata situazione internazionale, Intel ha annunciato l'evento Vision 2022, nel corso del quale presenterà i suoi nuovi prodotti.

Vision, che si terrà tra il 10 e l'11 maggio prossimi, sarà un evento della durata di due giorni durante il quale Intel terrà tre keynote fisici e digitali e offrirà ai partecipanti la possibilità di vedere in anteprima il futuro dei prodotti dell'azienda di Santa Clara. L'evento sarà un "successore spirituale" delle conferenze "ON", lanciate da Intel lo scorso anno.

A quanto pare, la conferenza è pensata per i manager della compagnia e dei suoi fornitori, per i ricercatori in campo tecnologico e per gli azionisti dell'azienda, ma Intel sta incoraggiando la partecipazione dei giornalisti e persino degli influencer, il che lascia pensare che l'azienda voglia effettuare degli annunci di un certo rilievo per i consumatori.

Al momento, comunque, Intel non ha spiegato cosa presenterà all'evento, né quali saranno i temi dei suoi tre keynote. L'evento, tuttavia, è estremamente vicino alla presunta data d'uscita delle GPU Arc Alchemist di nuova generazione di Intel, poiché i modelli entry-level delle schede grafiche dovrebbero debuttare a maggio, mentre quelli di fascia media e medio-alta potrebbero arrivare alla fine dell'estate.

Al contempo, non è da escludere che Intel si sbottoni sulle CPU Raptor Lake di tredicesima generazione, la cui uscita è programmata entro la fine del 2022 ma che molto probabilmente non rappresenteranno un enorme passo avanti rispetto ai processori Alder Lake di dodicesima generazione.