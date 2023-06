Intel annuncia l'Innovation 2023: ecco la data, nuovi processori refresh?

Dopo aver visto la più recente demo di Meteor Lake con VPU al Computex 2023, è arrivato il momento dell'annuncio tanto atteso dagli appassionati: ecco quando sarà l'Innovation Event di Intel del 2023.

Gli osservati speciali sono naturalmente i processori Intel Raptor Lake Refresh, la cosiddetta quattordicesima generazione, ma è possibile che ci siano altre sorprese o addirittura nessun annuncio hardware, dato che non si tratta di un evento necessariamente pensato a questo scopo.

Insomma, tutto è ancora possibile ma le date da segnare sul calendario sono quelle del 19 e del 20 settembre 2023 a San Jose.

A ogni modo, oltre alle CPU consumer è possibile che ci sarà spazio anche per qualche dettaglio in più sul prossimo traguardo nella roadmap GPU di Intel ARC, tra Alchemist+ e Battlemage, il cui lancio dovrebbe essere fissato rispettivamente per il Q3 2023 e il Q1 2024.

Nel corso degli eventi passati, c'è stato spazio sia per la grafica dedicata che per i processori consumer, ma anche per le workstation e il mercato professionale, dunque non è da escludere che anche quest'anno si vadano a toccare effettivamente tutti i punti d'interesse del team blu.

Nel frattempo, ricordiamo che negli ultimi giorni si sono scatenati i rumor sul web, soprattutto dopo l'apertura di NVIDIA a Intel Foundry Services, anche se nel futuro immediato dovrebbe comunque esserci TSMC.