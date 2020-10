Intel annuncia la nuova GPU Intel Iris Xe Max per laptop e PC portatili

Intel annuncia oggi il lancio della nuova GPU Intel Iris Xe Max, progettata per i laptop e dispositivi sottili e basata sulla microarchitettura Xe LP , già utilizzate per le GPU Intel Iris X dei processori Intel Core di undecima generazione.

A livello tecnico, l’Intel Iris Xe Max è dotata di 96Eu, con 4 GB di memoria e frequenza massima di 1,65GHz con Intel DLBoost: DP4A e supporto AV1. Garantito anche il supporto al Variable Rate Shading, la tecnologia che è supportata ad esempio anche dalle console di nuova generazione.

Le GPU includono anche il sistema Deep Link, che è in grado di aggregare più motori di elaborazione attraverso un framework software per offrire agli utenti prestazioni migliori su PC. Il sistema è particolarmente utile sui laptop e PC leggeri, a cui si rivolge proprio la nuova Intel Iris Xe Max, in quanto massimizza le prestazioni della CPU. In alcune slide mostrate si vede come tali incrementi siano particolarmente evidenti anche se messe a confronto con le RTX 2080.

Nel grafico mostrato in calce, invece, Intel si è soffermata sull’esperienza da gaming a 1080p offerta da un notebook con Intel Iris Xe Max, che viene messo a confronto con un notebook con la NVIDIA GeForce MX350. Sempre restando sul comparto gaming, Intel ha anche implementato due funzionalità: Game Sharpening ed Instant Game Turing, che saranno disponibili nell’Intel Graphics Command Center.

I primi dispositivi che saranno in grado di godere a pieno delle GPU Intel Iris Xe Max saranno gli Acer Swift 3x, Asus VivoBook Flip TP470 ed il 2-in-1 Dell Inspiron 15 7000.