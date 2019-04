Intel annuncia i nuovi processori Core i9 per i notebook: tutti i dettagli

Dopo aver immesso sul mercato i processori di nona generazione per desktop (che sono stati accolti positivamente, come potete vedere nella nostra recensione di i9-9900K), Intel ha annunciato, nel contesto di un briefing con la stampa, le sue nuove CPU dedicate al mondo dei notebook.

In particolare, questi processori presentano le seguenti caratteristiche:

Intel Core i9-9980HK - clock base: 2,4 GHz - Turbo Boost: 5,0 GHz - 8 core/16 thread - 16MB cache

Intel Core i9-9880H - clock base: 2,3 GHz - Turbo Boost: 4,8 GHz - 8 core/16 thread - 16MB cache

Intel Core i7-9850H - clock base: 2,6 GHz - Turbo Boost: 4,6 GHz - 6 core/12 thread - 12MB cache

Intel Core i7-9750H - clock base: 2,6 GHz - Turbo Boost: 4,5 GHz - 6 core/12 thread - 12MB cache

Intel Core i5-9400H - clock base: 2,5 GHz - Turbo Boost: 4,1 GHz - 4 core/8 thread - 8MB cache

Intel Core i5-9300H - clock base: 2,4 GHz - Turbo Boost: 4,1 GHz - 4 core/8 thread - 8MB cache

Stando a Intel, queste nuove CPU sono in grado di garantire in media il 56% degli FPS in più rispetto alla precedente generazione. Oltre a questo, la società di Santa Clara ha fatto sapere che il supporto al Wi-Fi 6 dovrebbe ridurre la latenza fino al 75% rispetto al precedente standard. Insomma, Intel sta chiaramente puntando anche al mercato dei videogiocatori PC. Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei processori, vi consigliamo di dare un'occhiata all'immagine presente qui sotto e al sito ufficiale di Intel.