Intel annuncia il nuovo processore Intel Core i9-9900KS Special Edition

Intel ha annunciato quest'oggi nuovi dettagli ed informazioni in merito all'Intel Core i9-9900KS Special Edition, il nuovo processore per il gaming della società di Santa Clara che sarà disponibile a partire dal 30 Ottobre al prezzo di vendita consigliato di 513 Dollari.

Come suggerisce il nome, si tratta appunto di un'edizione speciale disponibile per un periodo limitato che potrà essere acquistata presso i rivenditori di tutto il mondo.

Rispetto alla variante classica, il processore Intel Core i9-9900KS è sbloccato e vanta 8 core e 16 thread, con una frequenza di base fino a 4 GHz, TDP a 127W, 16MB di Intel Smart Cache e fino a 40 linee PCIe nella piattaforma per il gaming ed overclocking.

Di seguito proponiamo le principali caratteristiche e funzionalità diffuse dal produttore:

Frequenza Turbo su tutti i core fino a 5 GHz e frequenza di base fino a 4 GHz, per videogame più veloci quando scalano su più core e frame rate più elevati

8 core, 16 thread, TDP di 127 W, 16 MB di Intel Smart Cache e fino a 40 linee PCIe nella piattaforma

Compatibile con le schede madre Z390 esistenti

Megatasking fino al 27% più veloce con gaming, streaming e registrazione simultanei rispetto a un PC di 3 anni fa

Fino al 35% di fotogrammi al secondo in più rispetto a un PC di 3 anni fa

Editing di video 4K fino al 17% più veloce rispetto alla precedente generazione e fino al 78% più veloce rispetto a un PC di 3 anni fa

Garanzia di 1 anno

Overclocking con la massima tranquillità grazie a nuove funzionalità ottimizzate come Intel®Performance Maximizer, che semplifica la regolazione personalizzata dinamica e affidabile dei processori sbloccati in base al “DNA prestazionale” specifico di ogni processore.

Intel si è focalizzata principalmente sul mercato dei gamer ed appassionati di overclocking, che grazie a questo nuovo processore potranno godere del massimo delle prestazioni.

Frank Soqui, Vice President e General Manager della divisione desktop, workstation and chennell group di Intel ha dichiarato che "con il nuovo processore Intel Core i9-9900KS di nona generazione edizione speciale, Intel ha aumentato ulteriormente il livello del gaming su PC desktop. Basato sull'architettura dell’Intel Core i9 9900K di nona generazione, è il migliore processore desktop per il gaming ora reso ancora migliore, realizzato appositamente per i gamer che desiderano le massime prestazioni possibili. Questo processore rappresenta un altro importante traguardo di Intel, dopo l'edizione limitata dell'anno scorso del processore Intel Core i7-8086K di ottava generazione”.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.