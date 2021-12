Intel annuncia i suoi piani per superare la legge di Moore dopo il 2025

Durante la conferenza IEDM di San Francisco, dedicata al futuro dell'informatica, molte aziende hanno annunciato i loro progetti per la miniaturizzazione dei chip e il miglioramento di potenza ed efficienza di questi ultimi: per esempio, Samsung e IBM hanno annunciato un design di Transistor che permette di creare chip a meno di 1 nm.

Intel ha invece rilasciato una serie di dichiarazioni sul futuro della Legge di Moore, in particolare dopo il 2025, relative a come l'azienda intende favorire e persino accelerare la cavalcata dell'industria dell'elettronica e dell'informatica oltre i ritmi stabiliti dalla Legge.

In particolare, Intel ha rivelato novità nel campo dei transistor, della fisica quantistica e del design stesso dei chip che dovrebbero permettere un'accelerazione e un avanzamento nelle tecnologie di computing nei prossimi anni. L'azienda ha parlato delle sue nuove tecnologie ibride di packaging dei transistor, che dovrebbero ridurre le loro dimensioni di una percentuale compresa tra il 30% e il 50%, permettendo di raggiungere ulteriori livelli di miniaturizzazione.

Secondo un comunicato rilasciato da Intel a margine dell'IEDM, le nuove scoperte garantiranno il rispetto della Legge di Moore anche in futuro, nonostante molti la considerino ormai obsoleta e credano che vada sostituita con la Legge di Koomey, specie man mano che la miniaturizzazione dei chip si avvicina alla soglia del nanometro. Per il colosso dell'informatica, invece, non solo la legge continuerà ad essere rispettata in futuro, ma i suoi ritmi di crescita verranno sorpassati dallo sviluppo reale dell'informatica.

Intel crede che le sue tecnologie di packaging e di scaling, insieme alle nuove scoperte nel campo della fisica quantistica, possano permettere una miglior manipolazione delle capacità del silicio, garantendo chip di dimensioni minori, dunque memorie più ampie e una minor dispersione di energia elettrica: si tratta delle stesse cose promesse all'IEDM da Samsung e IBM per i propri chip con nodo produttivo sotto il nanometro.

Intel ha anche tenuto una incontro durante l'IEDM, durante il quale ha rilasciato diverse precisazioni tecniche relative a come intende perseguire i propri obiettivi in termini di ricerca e produzione. Se volete approfondire il tema, vi invitiamo a dare un'occhiata alla galleria in calce, che contiene parte della presentazione mostrata da Intel all'IEDM, oppure al comunicato dell'azienda stessa, disponibile al link citato tra le fonti di questa notizia.