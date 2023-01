Intel annuncia Xeon Scalable e le nuove GPU Ponte Vecchio: svolta in vista?

Dopo il lancio di Intel Raptor Lake per Laptop, il gigante statunitense dei semiconduttori ha annunciato grandi novità in tema di supercomputer, svelando le nuove CPU Xeon Scalable e le GPU Max Series.

Un passo fondamentale per riconquistare la vetta delle preferenze anche nel settore dei data center, i nuovi processori di quarta generazione Sapphire Rapids in tandem con le nuove grafiche Ponte Vecchio promettono un cambio di marcia importante in termini di prestazioni e non solo, andando a migliorare efficienza e performance anche nel settore IA, cloud computing e networking.

In generale si parla di un +53% gen over gen lato prestazioni e fino a dieci volte più prestante nel campo dell'inferenza (PyTorch), il tutto con un'efficienza migliorata di quasi tre volte e un risparmio fino a 70W per CPU in modalità ottimizzata.

Le GPU Xeon Max Series, invece, puntano su oltre 100 miliardi di transistor all'interno di un package di 47 tile, promettendo solide prestazioni nella ricerca e nella fisica.

Infine, un occhio al networking, con una lunga serie di ottimizzazioni mirati a ridurre la latenza in task particolarmente impegnativi di rete ed edge computing, aumentando al contempo il throughput e l'efficienza generale, in particolare garantendo gli stessi consumi pur vantando fino al doppio della capacità vRAN.

Nel frattempo, guardando al mercato consumer, ricordiamo che nel corso della cornice del CES 2023 Intel ha presentato i processori Intel Raptor Lake non-K concludendo così la lineup di tredicesima generazione per il segmento desktop.