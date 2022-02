Intel anticipa AMD e NVIDIA: sta già lavorando a delle GPU multi-chip

Dopo aver visto il primo unboxing di una GPU Intel Arc, nella giornata di oggi è spuntato in rete un interessante brevetto di Intel per una GPU Multi-Chip, che lascia pensare che la tecnologia verrà adottata in futuro dal colosso di Santa Clara proprio per le sue schede grafiche della serie Arc.

Il brevetto è stato registrato da Intel presso lo USPTO, o U.S. Patent and Trademark Office, ed è stato scoperto dall'utente twitter Underfox. Al suo interno, Intel descrive una serie di processori grafici che lavorano in tandem per la generazione di ogni singolo frame di un video o di un videogioco. Inoltre, l'architettura pensata dall'azienda è strettamente gerarchica, poiché il primo chip divide il lavoro tra gli altri e controlla questi ultimi, che si occupano ciascuno di un "tile" in cui ogni immagine viene divisa.

Nel brevetto, l'azienda di Santa Clara spiega anche che la tecnologia Multi-Chip Module, o MCM, potrebbe risolvere molti problemi che gli ingegneri e i designer di chip si trovano ad affrontare ogni giorno, compresi quelli di realizzazione e di manifattura, quelli di scalabilità e quelli di gestione dell'energia elettrica passante nei chip.

Sempre stando al brevetto, le istruzioni passerebbero dal chip primario ad "una pluralità" di unità secondarie, ovvero processori grafici che, a loro volta, si occuperebbero di gestire parte delle operazioni richieste alla GPU. Ogni chip sarebbe responsabile della renderizzazione di alcune "tile" dell'immagine, che poi sarebbero nuovamente unite tra loro dal modulo principale. Potete dare un'occhiata al diagramma illustrativo di Intel nell'immagine in calce.

Idealmente, il processo di decostruzione delle richieste del PC, generazione delle "tile" da parte dei moduli "secondari" e ricostruzione dell'immagine per mano del chip primario potrebbe verificarsi fino a 500 volte al secondo, stabilendo grossomodo il framerate operativo della scheda grafica. Intel ha anche spiegato di essersi ispirata, per questa nuova tecnologia, alle soluzioni SLI di NVIDIA e Crossfire di AMD, utilizzando peraltro le schede della concorrenza per i propri test interni.

Al momento, comunque, il brevetto non contiene dettagli più chiari circa l'architettura dell'hardware che Intel intende produrre. Tuttavia, la sempre maggiore miniaturizzazione dei semiconduttori potrebbe aiutare i piani dell'azienda. Intanto, anche AMD sta sperimentando con le tecnologie MCM: per esempio, tutte le CPU Ryzen sono basate sulla tecnologia MCM, mentre è possibile che anche le GPU Navi 31 e Navi 32 di nuova generazione la utilizzino.