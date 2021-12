Intel, appaiono le performance del nuovo dissipatore stock di Alder Lake

Il recente avvistamento di alcuni dei dissipatori stock di nuova generazione di Intel ha attirato non poche attenzioni su queste soluzioni di raffrescamento, ancora inedite sul mercato e che potrebbero rappresentare un vero punto di svolta per l'azienda.

Abbiamo avuto a che fare con uno di questi modelli solo nelle scorse giornate, quando in rete è apparsa la notizia di un Intel Core i5-12400F venduto in anticipo. Ebbene, a quanto pare il team di 163 ha avuto modo di mettere alla prova il nuovo dissipatore Intel Laminar RM1, soluzione di fascia media con un design rimaneggiato rispetto alle tradizionali soluzioni commercializzate sino a Rocket Lake.

Il test, svolto naturalmente con un i5-12400 a 6 Core, ha messo in mostra nello stress test FPU di AIDA64 il Laminar RM1, mostrando come in situazioni limite riesca a mantenere le temperature entro i 75 °C, con una media di 70 °C e una temperatura ambientale di 20 °C. Nessun dato sulla rumorosità, ma la ventola viene segnalata come ben udibile a 3100 RPM, ovvero la velocità espressa durante i test.

Quanto al processore, i limiti di consumo riportati parlano di una media di 81W con picchi fino a 89W. Quanto ai limiti, invece, siamo nell'ordine dei 224W su PL1 e 250W su PL2.

In attesa di saperne di più dal colosso blu, ricordiamo che i nuovi dissipatori rientrano a pieno titolo tra le anticipazioni di Intel per il CES 2022.