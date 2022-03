Intel ARC 7 superiore alla 3070 Ti e alla RX 6700? Il clamoroso reveal

A distanza di poche ore dal reveal ufficiale di Intel ARC, le prime GPU da gaming di Intel che in questa prima fase copriranno la fascia mainstream del mercato laptop, arrivano anche le prime analisi in merito alle ipotetiche performance.

Si parte con i fatti più concreti di giornata. A margine della presentazione, è emerso qualche dettaglio in più sulle schede video di fascia più alta. Tra questi, ha colpito in particolar modo il numero di transistor, 21,7 miliardi, del modello di punta della gamma. Il modello ACM-G10, prima conosciuto come DG2-512EU, dovrebbe quindi vantare un numero maggiore di transistor rispetto alle GPU NVIDIA GA104 e AMD Navi 22, rispettivamente a bordo della RTX 3070 e RX 6700. Parte di questo vantaggio strategico sarà dovuto all'utilizzo del nodo TSMC a 6 nanometri, ma anche alla dimensione del die, superiore a entrambi i competitor.

Basandoci su questi dati, con la giusta collocazione economica potrebbe trattarsi di un'alternativa migliore di ogni previsione, soprattutto in un periodo in cui lo shortage continua a imperversare sul mercato.

Inoltre, un leak dell'ultima ora rivela come il chip A350M, in arrivo a strettissimo giro (di fatto, uno di quelli annunciati a marzo 2022), si possa collocare tra la GTX 1650 Ti e la GTX 1650 Max-Q. Trattandosi dell'opzione base gamma, sarebbe comunque un'ottima notizia, tenuto conto che a differenza delle GPU NVIDIA menzionate, sulla A350M ci si potrà avvalere di Intel XeSS, la tecnologia di upsampling proprietaria basata sul Deep Learning.

In questo caso, tuttavia, si parla di presunti benchmark svolti su 3DMark Fire Strike e Time Spy, perciò da prendere con la dovuta cautela.



Nel frattempo, ricordiamo che a margine dell'annuncio delle GPU notebook, Intel ha svelato una ARC Limited Edition, che dovrebbe arrivare insieme alle altre GPU desktop nell'estate del 2022.