Intel Arc A350M, il primo benchmark delude: superata dalla NVIDIA GTX 1650

Poche ore fa abbiamo riportato che le GPU Intel Arc sono disponibili solo in Corea del Sud come schede grafiche integrate in alcuni laptop Samsung. In particolare, al momento l'unica GPU Arc disponibile sul mercato è la A350M presente sul Samsung Galaxy Book Pro 2.

Con la scheda video già in commercio, era naturale aspettarsi che prima o poi sarebbero arrivati i primi benchmark della GPU Intel Arc Alchemist A350M, che infatti sono stati pubblicati oggi dal Jeoljit Research Institute sudcoreano. L'istituto, in particolare, ha testato un Samsung Galaxy Book Pro 2 con codice prodotto NT950XEV-G51A, che vanta, insieme alla scheda video Arc A350M, anche una RAM da 16 GB e una CPU Inel Core i5-1240P da 12 Core e 16 Thread.

Anzitutto, la ricerca del Jeoljit institute mette in luce che l'aggiornamento dei driver della GPU è problematico, poiché il pannello di controllo della scheda grafica realizzato da Intel non mostra il nome corretto del dispositivo montato sul PC, che in questo caso viene chiamato semplicemente "Unknown 5694".

Ad ogni modo, dopo aver aggiornato i driver della scheda grafica, l'istituto di ricerca l'ha testata su 3DMark. A quanto pare, secondo i benchmark della piattaforma la Arc A350M è più lenta di una NVIDIA GTX 1650, superando invece una GeForce MX450. In particolare, nel test del ray-tracing Port Royal la GPU sembra faticare a superare la soglia dei 200 punti.

Al di là dei benchmark, i ricercato hanno riscontrato alcune anomalie anche durante il gaming, come un clock instabile della GPU durante le sessioni di gioco, probabilmente dovuto alla scelta di Intel di avere un "graphics clock" variabile e non un clock di base per le proprie GPU. Inoltre, al netto delle performance in-game, sembra che l'utilizzo della scheda rimanga sempre piuttosto ridotto, creando degli evidenti colli di bottiglia in giochi come PUBG o Overwatch, anche quando vengono giocati in risoluzione 1080p e con impostazioni grafiche basse.

Infine, il recensore della scheda per il Jeoljit Institute spiega di aver riscontrato diversi strani glitch grafici in-game, mentre pare che alcuni giochi particolarmente pesanti, come Forza Horizon 5 e Call of Duty Cold War, non possano nemmeno essere avviati con una GPU A350M.