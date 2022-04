Intel Arc A350M: la GPU è più potente del previsto, i primi benchmark erano sbagliati

Nonostante il primo benchmark della GPU Intel Arc A350M sia stato una delusione, con la GPU superata in potenza dalla NVIDIA GTX 1650, pare che le reali potenzialità della scheda grafica siano ben maggiori. Il benchmark della scorsa settimana, infatti, sarebbe stato falsato in negativo da un problema software.

A quanto pare, il colpevole delle pessime performance della scheda Arc A350M sarebbe nientemeno che il software Intel Dynamic Tuning Driver, o DTT, che è stato implementato dall'azienda di Santa Clara sui dispositivi che utilizzano una GPU A350M per migliorare la durata della loro batteria riducendo le performance della GPU.

Il driver, pensato per funzionare solo quando la potenza della GPU andrebbe limitata per risparmiare batteria, crea un collo di bottiglia che limita la potenza della scheda grafica, la quale raggiunge valori decisamente inferiori a quelli previsti dal produttore per permettere il risparmio energetico del laptop che la monta.

Il canale YouTube BullsLab ha caricato nelle scorse dei nuovi benchmark della Intel Arc A350M, che mostrano la GPU in funzione sia con DTT attivato che con la feature disattivata, spiegando la colossale differenza in termini di potenza tra i due casi. A quanto pare, la GPU senza DTT continuerebbe ad operare con un TDP estremamente ridotto, pari a soli 30 W, e con una frequenza massima di 2,2 GHz, ma le sue performance in-game sarebbero nettamente migliori.

Nello specifico, senza DTT si verifica un raddoppio delle performance durante il gaming, sia in termini di FPS che di dettagli grafici processati dalla scheda grafica. Ciò significa che la GPU potrebbe tranquillamente superare la scheda grafica entry level di NVIDIA, la GTX 1650, una volta disattivato il driver di risparmio energetico.