Intel Arc A370M: la GPU mobile è un piccolo concentrato di potenza, secondo i benchmark

Dopo aver scoperto che le schede video Intel Arc per desktop potrebbero essere rinviate a dopo l'estate, trapelano oggi nuovi benchmark della GPU Arc A370M, una delle schede per laptop prodotte da Intel, che al momento è già in circolazione su alcuni portatili in mercati selezionati.

Nello specifico, la A370M si trova su due Ultrabook di ASUS e di HP, i cui prezzi si aggirano tra i 1.500 e i 2.000 Dollari. Visti i valori di listino dei due device, molti si sono chiesti se la GPU Intel Arc valga il sovrapprezzo imposto da ASUS e HP sui propri portatili.

Per rispondere a questa domanda, i colleghi di PCWorld hanno svolto una serie di benchmark sui due dispositivi dotati della nuovissima scheda grafica di Intel, arrivando ad un risultato decisamente interessante: la A370M, infatti, ha la stessa potenza di una RTX 3050 Mobile di NVIDIA. Le performance della scheda sembrano dunque essere ottime, specie considerato che la A370M è una delle proposte di fascia bassa di Intel e che presto saranno messe sul mercato anche delle GPU decisamente più potenti.

Ad ogni modo, la Arc A370M ha una VRAM da 4 GB di GDDR6 e 8 Xe Core, insieme ad un graphics clock da 1.550 MHz. Il bus di interfaccia della scheda, inoltre, è a 64-Bit, mentre la potenza dissipata dalla GPU si aaggira tra i 35 e i 50 W, a seconda del laptop utilizzato.

Nei test effettuati da PCWorld su portatili con specifiche tecniche compatibili ma dotati di schede grafiche diverse, la Arc A370M ha battuto la RTX 3050 Mobile, raggiungendo un valore di 4.405 punti su 3DMark Time Spy (contro i 4.396 della RTX 3050). Su Shadow of the Tomb Raider, invece, la scheda grafica Intel arriva a 59 FPS, con performance nettamente migliori rispetto alla RTX 3050, che si ferma a 50 FPS.