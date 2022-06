Intel Arc A380: arrivano tantissime immagini, il prezzo di lancio è esorbitante

La scheda video Intel Arc A380 è stata lanciata in Cina nella sua variante per desktop la scorsa settimana, ma solo ora trapelano alcune informazioni più approfondite sulla GPU. Oggi, nello specifico, scopriamo l'esorbitante prezzo di vendita della scheda di Intel e alcune sue fotografie.

Al momento, va ricordato, l'unica versione della GPU in commercio in Cina è la Intel Arc A380 Custom di GUNNIR, che in estremo oriente sembra avere un prezzo decisamente elevato. La scheda, pur essendo un prodotto decisamente entry-level e incapace di garantire alte prestazioni nel gaming, viene infatti venduta al prezzo di ben 500 Dollari, ovvero circa 3.999 RMB (Renmibi, la valuta ufficiale della Cina).

Il prezzo si allontana molto dal MSRP della Intel Arc A380, pari a 1.030 RMB, ovvero a circa 150 Dollari o poco più. Insomma, la scheda viene venduta a più del triplo del prezzo di vendita consigliato da Intel, seguendo un copione tristemente noto anche in Europa e negli Stati Uniti ormai da due anni a questa parte. Al momento, comunque, è ancora troppo presto per dire se il prezzo della GPU si sgonfierà nei prossimi giorni o almeno in tempo per il suo lancio in occidente, specie considerato che il mercato cinese delle schede video è diversissimo da quello europeo e da quello americano.

Intanto, comunque, il portale MyDrivers ha pubblicato una lunga serie di foto della Intel Arc A380 di Gunnir, che potete vedere in calce a questa notizia e che ne mostrano tutti i principali dettagli. in termini tecnici, la scheda dovrebbe essere la prima GPU DG2 a debuttare per desktop, e dovrebbe essere dotata di una VRAM da 6 GB di GDDR6, insieme ad un chip ACM-G11.

L'architettura della scheda è una Alchemist Xe-HPG, dotata di 8 Xe-Core, per un totale di 1.024 ALU. La frequenza massima della GPU è pari a 2.450 MHz, con una velocità di memoria di 15,5 Gbps, contro i 16 Gbps precedentemente promessi da Intel, per un bandwidth totale di 186 GB/s. Il TBP della scheda, infine, è di soli 92 W.